Procedimiento Clásico de Arbitraje Internacional en la OMC

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Procedimiento Clásico de Arbitraje Internacional en la OMC (en Arbitraje)

Concepto de procedimiento clásico de arbitraje internacional en la OMC en relación a Clases de arbitraje en el marco de la OMC: Es el previsto en el artículo 25 del ESD. Este procedimiento tiene un carácter alternativo frente al sistema específico de la OMC para la resolución de conflictos, y solo cabe recurrir a él …