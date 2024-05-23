Procedimiento de Anulación del Laudo Arbitral

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: para información sobre la Anulación del Laudo Arbitral véase aquí. Y para información sobre la Anulación Parcial del Laudo Arbitral véase aquí. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Procedimiento de Anulación del Laudo Arbitral en el caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)

El Artículo 52 del Convenio del CIADI establece el marco procesal general para un procedimiento de anulación.

Las Re…