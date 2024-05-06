Procedimiento de Recusación del Árbitro

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El Procedimiento de Recusación (en Arbitraje)

Concepto del procedimiento de recusación en relación a este ámbito: De manera general, el procedimiento de recusación depende de lo que han acordado las partes. la casi totalidad de las leyes de arbitraje prevén que si las partes se han sometido al reglamento de arbitraje de una institución arbitral, como por ejemplo la CCI, el procedimiento de recusación estipula…