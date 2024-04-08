Procedimientos de sanciones del Banco Africano de Desarrollo, 18 de noviembre de 2014

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El Grupo del Banco Africano de Desarrollo ('Grupo del BAfD') está compuesto por el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Africano de Desarrollo y el Fondo Fiduciario de Nigeria. El Procedimiento de Sanciones del Grupo del Banco Africano de Desarrollo ('Procedimientos') (modificado el 18 de noviembre de 2014) constituye el marco jurídico que rige el proceso administrativo por el cual el Grupo del Banco Africano de Desarrollo determina si sanciona o no …