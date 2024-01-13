Productos Bancarios

Productos Bancarios (eurosistema)

Concepto de productos bancarios (eurosistema) en relación a Productos objeto de contratación financiera: Aquéllos que hacen referencia a: préstamos hipotecarios, depósitos, tarjetas, efectivo y cheques, cambio de moneda, banca a distancia, empréstitos y avales.

En algunas entidades, bajo este concepto incluyen los Seguros y Fondos de Inversión.

