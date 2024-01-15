Productos Financieros Estructurados

Concepto de productos financieros estructurados en relación a Productos objeto de contratación financiera: Un producto estructurado es una combinación de dos o más instrumentos financieros (generalmente incluyendo activos de renta fija o variable e instrumentos derivados) que facilitan una eficiente combinación del binomio rentabilidad-riesgo y que forman, a su vez, un nuevo producto de inversión.

Con este tipo de productos se p…