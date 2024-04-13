Programas de Resolución de Conflicto

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Programas de Resolución de Conflicto en Norteamérica

Historia

A mediados de la década de 1970, los programas de resolución de disputas comenzaron a crecer en los Estados Unidos. El Centro de restitución de Minneapolis, por ejemplo, ofreció a los delincuentes criminales la oportunidad de vivir y trabajar fuera del entorno penitenciario para realizar pagos de restitución a las víctimas de sus delitos. Como par…