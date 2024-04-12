Propiedad Intelectual en Informática
Después de que los programas informáticos hubieran sido excluidos de la protección de patentes en todo el mundo en la década de 1970, los países no se quedaron quietos.
Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.
Basado en la experiencia de varios autores, sobre el derecho de empresa, y la propiedad intelectual e industrial, (y respecto a sus características y/o su futuro), se trata aquí de parte de la historia y las legislaciones de la informática, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, además de los semiconductores.
Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto.
Legislación sobre la propiedad intelectual en Informática
La propiedad intelectual es, en esencia, un derecho dado a los autores o creadores de ' obras ', tales como libros, películas o programas informáticos, para controlar la copia u otra explotación de tales obras.
