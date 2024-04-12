Propiedad Intelectual en Informática

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.

Basado en la experiencia de varios autores, sobre el derecho de empresa, y la propiedad intelectual e industrial, (y respecto a sus características y/o su futuro), se trata aquí de parte de la historia y las legislaciones de la informática, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, además de los semiconductores.

Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto.

Legislación sobre la propiedad intelectual en Informática

La propiedad intelectual es, en esencia, un derecho dado a los autores o creadores de ' obras ', tales como libros, películas o programas informáticos, para controlar la copia u otra explotación de tales obras.

