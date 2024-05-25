Protección Ambiental en Brasil

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Protección del medio ambiente e instituciones jurídicas en el Brasil

Aunque muchos países en desarrollo cuentan con estatutos, reglamentos y resoluciones ambientales, estas leyes rara vez se aplican y a menudo se ignoran. Aquí se presenta una innovadora institución de enjuiciamiento, el Ministerio Público de Brasil, que se transformó en la década de 1980 en un poderoso defensor de los derechos de los ciudadanos en la protección del medio ambiente, así como en otras áreas de interés públic…