Protección de la Biodiversidad

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Desde principios del siglo XXI, la antropología, la geografía y otros campos afines han mantenido un intenso debate sobre un fenómeno que ahora se denomina comúnmente "conservación neoliberal". Se trata de una dinámica en la que organizaciones prominentes de todo el mundo que se ocupan de la conservación de la biodiversidad han adoptado cada vez más estrategias y mecanismos que tratan de conciliar la conservación con el desarrollo económico aprovechando los mercados económicos como posibles mecanismos de financiación (o financiamiento) de la conservación de la naturaleza. Est…