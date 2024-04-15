Protección Legal al Trabajador

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la protección legal al trabajador.

Trabajadores

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Protección Legal al Trabajador: Consideraciones Generales

La protección de los trabajadores consiste en medidas públicas o privadas destinadas a proteger a los empleados de los daños relacionados con el trabajo (accidentes laborales, enfermedades profesionales, riesgo de daños para la salud, fatiga excesiva). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se …