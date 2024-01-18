La Protección Penal de la Seguridad en el Trabajo o Laboral

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la Protección Penal de la Seguridad en el trabajo.

Trabajo

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Protección Penal de la Seguridad en el Trabajo o Laboral

Los riesgos que se derivan del proceso y los medíos del trabajo amenazan a varios objetos de interés para el trabajador.

Trabajadores

En primer lugar, y por orden de importancia, la vida, la integridad corporal y la salud. Asunto: derecho-a-la-salud. En segundo lugar, afectan a la persona del trabajador en…