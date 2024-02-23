Protección por Desempleo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la protección por desempleo. Puede ser de interés también:

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Protección por Desempleo

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de protección por desempleo, la siguiente definición: Denominación acuñada por las normas de previsión y seguridad social para referirse a la cobertura ec…