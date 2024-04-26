Protección Social
Protección Social
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la protección social.
Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En inglés: Social protection.
Visualización Jerárquica de Protección Social
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Protección social
A continuación se examinará el significado.
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¿Cómo se define? Concepto de Protección Social
Véase la definición de Protección social en el diccionario. En materia de empleo y relaciones laborales…