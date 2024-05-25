Protocolo de Kioto

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

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¿Cómo se define? Concepto de Protocolo de Kioto en el Entorno Empresarial Global

Asunto: entorno-empresarial-global. Protocolo de Kioto puede ser definido/a de la siguiente forma: Un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente; su objetivo es controlar el calentamiento global mediante la reducción de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera de la Tierra.

Revisor: Lawrence

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