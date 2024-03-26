Provisión de Fondos

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Provisión de Fondos en el Derecho

Tema: home-derecho. Definición de Provisión de Fondos del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: Está constituida por el derecho de crédito que el librador de una letra de cambio o un cheque ostenta contra el librado, en virtud de una relación jurídica preexistente ajena a la propia relación cambiaria o del cheque. Nota: Consulte más información sobre Provisión de Fondos (e…