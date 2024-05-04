Prueba en el Procedimiento Arbitral

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Evidence in the Arbitral Procedure. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

La Prueba en el Procedimiento Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de la prueba en el procedimiento arbitral en relación a este ámbito: En principio, la falta de iurisdictio de los árbitros impide que tengan posibilidad de obligar a las partes a aportar al procedimiento arbitral ninguna prueba, ni tampoco están obligados a instruir el procedimiento de conformidad con la…