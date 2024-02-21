La Publicidad de Medicamentos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la publicidad de medicamentos, incluyendo aspectos de la normativa en materia de publicidad de medicamentos. Puede interesar asimismo el contenido sobre la prohibición de la publicidad y la regulación del "discurso comercial", incluyendo la publicidad "desleal o engañosa". Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Regulación de la Publicidad de Medicamentos en Europa

La Comunidad Europea y sus Estados miembros someten la publicidad de los productos farmacéuticos de uso humano a un estricto conjunto de normas. Estos regímenes se basan en una serie de consideraciones fundamentales relativas a los mercados de medicamentos de uso humano. En primer lugar, los costes de los tratamientos médicos suelen ser absorbido…