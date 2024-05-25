Publicidad o Márketing Verde

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Green Advertising. Desde los años 90 del siglo pasado, el creciente interés de los consumidores por los problemas medioambientales ha afectado significativamente la forma en que los anunciantes comercializan sus productos y empresas. Varios grupos de mercadeo han documentado la evidencia con respecto a esta mayor preocupación por el impacto ambiental de los bienes comerciales.

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Una encuesta realizada en 1989 por los consultores de Michael Peters encontró que el 53% de los estadounidenses a los que se les había preguntado se habían negado a comprar un producto en ese año debido…