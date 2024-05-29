Punto Base (Basis Point)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

El uno por ciento de uno por ciento, es decir, uno por diez mil. Esta expresión se usa sobre todo en los mercados de cambio internacionales para medir márgenes (entre las tasas de oferta y demanda) o las comisiones en grandes operaciones.