PwC or PricewaterhouseCoopers

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. PwC es una red multinacional de servicios profesionales con sede en Londres, Reino Unido. Es la segunda firma de servicios profesionales más grande del mundo, y es uno de los cuatro grandes auditores, junto con Deloitte, EY y KPMG. PwC es una red de firmas con presencia en 158 países, 743 localidades, a la que pertenecen, como empleados o socios, m…