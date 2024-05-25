El principio de quien contamina paga

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El principio de que quien contamina paga se basa esencialmente en un enfoque sentido para la mitigación de la degradación ambiental. Simplemente significa que el que daña el medio ambiente debe soportar el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de rectificar ese daño.

En un sentido más amplio, los productores de bienes y otros elementos deberían ser responsables de cualquier contaminación que el proceso de producción cause y, por lo tanto, también debe pagar por la prevención o rectificación de los daños causados al medio ambiente por dicha contaminación. Asunto: …