Racionalización de Plantillas

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre racionalización de plantillas. Puede asimismo consultarse "Rotación de Plantillas" y ajuste de plantillas, como la adaptación del número o cualificación de los empleados a nuevas condiciones de la organización productiva. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): También un análisis sobre la remuneración en función del rendimiento, que, en algunos casos, tiene por objeto recompensar a los individuos por su contribución y motivarlos para que se incorporen a…