Racionamiento
El racionamiento es la distribución en porciones específicas de bienes y servicios escasos por una situación de crisis. Como sustituto del mercado, se supone que regula la relación entre la oferta y la demanda y garantiza la satisfacción de las neces
El Racionamiento
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre el racionamiento. Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.
Racionamiento en el Ámbito Económico-Empresarial
En el Contexto de: Racionamiento
Véase una definición de racionamiento en el diccionario y también más información relativa a racionamiento.
Racionamiento en economía
En inglés: Rationing in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Racionamiento en economía.
Introducción a: Racionamiento en este contexto
El racionamiento se produce siempre que los agentes económicos se enfrentan a restricciones de cantidad en su demanda u oferta de determinados productos. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Este artículo repasa los principales resultados de la teoría del racionamiento: el endurecimien…