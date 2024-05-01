Racismo en el Fútbol

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el racismo en el fútbol. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Asimismo, y respecto al racismo, puede verse la información sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la "Discriminación Racial en el Siglo XXI", el conflicto racial, el "Racismo Sistémico", y respecto a la Discriminación Étnica.

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