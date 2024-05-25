Ramas del Derecho

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre las ramas del derecho. En inglés: Branches of law. Nota: para información sobre las ramas del Derecho Penal, véase la entrada correspondiente de las ramas del Derecho Penal en esta enciclopedia. Para otras ramas del derecho, véase las ramas del derecho publico, ramas del derecho privado, ramas del derecho social y ramas del derecho constitucional. También existen subramas del derecho. Por ejemplo, en el Derecho Canónico según los temas que aborde. Así se distingue el Derecho Canónico Constitucional, el Derecho Canónico Fundamental, el Derecho Canónico Penal, el Derecho Canónico Administrativo, el Derecho Canónico Matrimonial, el Derecho Canónico Procesal, el Derecho Canónico de Personas, el Derecho Canónico Sacramental, entre otras subramas. Te …