Ramo de Seguro

Cada una de las modalidades en que se dividen las prestaciones de seguros de acuerdo con la naturaleza del riesgo objeto de cobertura (ramo de vida, de accidentes, de automóviles, de hogar, etc.).