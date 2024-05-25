Reactivo de Descontaminación de L-Gel

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Reactivo de Descontaminación de L-Gel en la Ciencia Forense

L-Gel es un recubrimiento que fue desarrollado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) en Berkeley, California. El recubrimiento es efectivo para descontaminar áreas expuestas a agentes químicos y biológicos. Como tal, L-Gel es potencialmente aplicable a la ciencia forense (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística), tanto en la descontaminación de la escena del crimen como en el laboratorio del patólogo. La necesidad de descontaminar los derrames de un veneno l…