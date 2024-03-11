Rebeldía

Definición de REBELDÍA en Derecho español

Estado procesal de quien, siendo parte en un juicio, no acude al llamamiento que formalmente le hace el juez o deja incumplidas las intimaciones de este.

Rebeldía (en Arbitraje)

Concepto de rebeldía en relación a este ámbito: Se puede definir como situación provisional de ausencia jurídica del demandado e…