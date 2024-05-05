Rebeldía por Conveniencia

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Rebeldía por Conveniencia (en Arbitraje)

Concepto de rebeldía por conveniencia en relación a este ámbito: la «rebeldía por conveniencia» es una construccIón jurisprudencial que se ha formado ante la posibilidad de que determinadas resoluciones arbitrales queden ineficaces al intentar ejecutarlas en una jurisdiccIón diferente a aquélla en que ha sido dictado el laudo. De esta manera, ante la existencia de un procedimiento a…