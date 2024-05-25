Reciclaje

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Reciclaje en Sostenibilidad

El reciclaje es el proceso de convertir los materiales de desecho en nuevos productos, lo que ahorra recursos naturales y energía. Las dos formas principales de reciclaje son el reciclaje del consumidor y el reciclaje industrial. El reciclaje de consumo se centra en los residuos sólidos urbanos (RSU). Esto incluye cualquier cosa que un consumidor pueda tirar, como basura doméstica, residuos de comida, y muebles y electrodomésticos viejos. El reciclaje industrial consiste en residuos de construcc…