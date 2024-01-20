Reconocimiento de Créditos

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Acto por el que el deudor acepta que tiene una deuda con el acreedor.

En la quiebra, bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su significado como "bankruptcy", en inglés) y en el concurso de acreedores, es el acto por el que se reconoce el número, la entidad y la naturaleza de los créditos de aquellos acreedores a los que se decide incluir en la masa pasiva. .