El Reconocimiento de Laudos Arbitrales

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre Reconocimiento de Laudos Arbitrales. Puede interesar el contenido relativo a lo siguiente:

Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Aquí se ofrece una introducción a algunas de las cuestiones clave en relación con el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales internacionales. A menos que se indique lo contrario, la palabra "ejecución" se utiliza en un sentido amplio para abarcar el reconocimiento y la ejecución. …