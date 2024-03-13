Reconvención

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

"Demanda reconvencional"

"Demanda reconvencional" es el término que se da a la reclamación incidental por la que, en un procedimiento civil, el demandado en un proceso hace una reclamación contra el demandante. Las reconvenciones son admisibles en la apelación. La admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) de una demanda formulada por primera vez en apelación y que tiene carácter reconvencional se aprecia en relación con el pos…