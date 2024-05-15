Recursos Digitales de Finanzas en Latinoamérica

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: Digital Resources about Finance in Latin America.

Véase también los Recursos Empresariales Digitales Latinoamericanos de Ámbito Regional y Doméstico, los Recursos Digitales de Energía en Latinoamérica, los Recursos Digitales de Desarrollo Latinoamericano, los Recursos Digitales de Economía Latinoamericana y los Recursos Digitales Regionales Latinoamericanos.