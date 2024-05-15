Recursos Digitales de Finanzas en Latinoamérica
Recursos Digitales de Finanzas en Latinoamérica
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: Digital Resources about Finance in Latin America.
Véase también los Recursos Empresariales Digitales Latinoamericanos de Ámbito Regional y Doméstico, los Recursos Digitales de Energía en Latinoamérica, los Recursos Digitales de Desarrollo Latinoamericano, los Recursos Digitales de Economía Latinoamericana y los Recursos Digitales Regionales Latinoamericanos.