Recursos Humanos para la Salud

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Recursos humanos para la salud El desarrollo de los recursos humanos para la atención primaria de la salud es de suma importancia. Un requisito previo para la realización de la Salud para Todos es contar con un número suficiente de personal sanitario capacitado y con un buen desempe…