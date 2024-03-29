Redes Sociales en los Mercados de Trabajo

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre las Redes Sociales en los Mercados de trabajo.

Trabajo

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

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Redes Sociales en los Mercados de Trabajo

La idea de que las redes sociales influyen en los resultados del mercado laboral se ha especulado en diversas corrientes de la literatura académica, y se ha expresado popularmente con la frase: ¡no es lo que conoces, sino a quién conoces! Un número cada vez mayor de personas que buscan trabajo utilizan sitios web de…