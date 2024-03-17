Reembolsos de Banco A Banco

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Cuando un crédito documentario es confirmado o pagadero en las cajas del banco notificador, éste último, después de pagar al beneficiario los documentos presentados, debe ser reembolsado por el banco emisor. Si el banco emisor tiene una cuenta acerca del banco confirmate, este procederá a debitar esa cuenta por el importe pagado.

Pero si la cuenta no existe, el banco confirmante deberá reembolsarse sobre un tercer banco, debidamente autorizado a ese efecto por el banco emisor. Este sistema de reembolso es…