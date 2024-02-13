Refinanciado

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Suele referirse a un crédito o un préstamo que no fue pagado a su vencimiento. Una deuda impala puede ejecutarse o refinanciarse, según las circunstancias del caso. Si el deudor es de mala fe o su situación financiera es insostenible, el acreedor tratará probablemente de ejecutarlo. Si, al contrario, la falta de pago es consecuencia de una situación iliquidez temporaria, el acreedor puede desear concederle al deudor una refinanciación.