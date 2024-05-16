Reforma del Arbitraje en China

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Introducción

Desde el 2006, las reformas del sistema de arbitraje chino se han llevado a cabo principalmente a través de dos canales: (1) iniciativas judiciales y (2) competencia entre comisiones de arbitraje en el mercado de arbitraje.

Además, los llamamientos a la reforma de la Ley de Arbitraje (AL, que fue adoptada en agosto de 1994 y entró en vigor en septiembre de 1995) han sido firmes. Nunca te pierdas una histo…