Régimen Legal del Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Naturaleza Jurídica y Régimen Legal (en Arbitraje)

Concepto de naturaleza jurídica y régimen legal en relación a este ámbito: El Consejo Superior de Cámaras de Comercio constituye una Corporación de Derecho Público, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, cuya función es, con carácter general, representar, relacionar y coordinar las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

Su régimen jurídico se encuentra co…