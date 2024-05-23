Registro de Entidades Gestoras

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Registro administrativo dependiente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el que figuran las resoluciones sobre autorización previa e inscripción; denominación y domicilio social; nombres de administradores y altos cargos de la Entidad; capital social, Fondo mutual o Fondo permanente de la Casa Central; modificaciones estatutarias; Fondos de Pensiones gestionados; y cualesquiera otros datos que se determinen. .

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