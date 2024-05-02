Registro Mercantil

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El Registro Mercantil es un instrumento de publicidad para la seguridad del tráfico jurídico; es una oficina pública, existente en todas las capitales de provincias y demás ciudades previstas; y está formado por el conjunto de libros, legajos y documentos depositados y que se conservan bajo la responsabilidad del Registrador. .