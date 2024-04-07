La regla Volcker en la Ley Dodd-Frank

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Es una norma propuesta que prohíbe operaciones por cuenta propia de bonos del gobierno, excepto los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, los bancos estadounidenses no están autorizados a realizar operaciones por cuenta propia de los Bonos del Gobierno Japonés (JGB) con bancos japoneses, incluso si se comercializan en Japón.