Reglamentación

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En primera instancia, la reglamentación bancaria suele basarse en una ley de bancos. Esta ley, como las demás leyes, debe ser aprobada por un cuerpo legislativo. Sin embargo, la ley solo establece los grandes principios y las normas generales que rigen la industria. Luego la ley debe ser reglamentada para darle mayor precisión, y para permitir su aplicación en la práctica. En general, estás últimas son establecidas por los supervisores, o sea, por un equipo de funcionarios del Banco Central o de la Superintendencia d…