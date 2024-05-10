Reglamento sobre Procedimientos de Insolvencia

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Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Procedimientos de Insolvencia en el Derecho Internacional Privado

Los procedimientos de insolvencia, o bancarrota, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su