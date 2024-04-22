Reglas de Rotterdam

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Reglas de Rotterdam en Derecho Marítimo

Asunto: derecho-maritimo. Definición de Reglas de Rotterdam: Convención de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (Las Reglas de Rotterdam). El texto de la Convención fue adoptada el 11 de diciembre de 2008 durante el sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A / RES / 63/122. La Convención estará abierta a la f…