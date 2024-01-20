Las Reglas del Arbitraje

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Centros, instituciones y normas

AAA/ICDR (American Arbitration Association/International Centre for Dispute Resolution) y su Reglamento de Arbitraje. AIAC (Centro Asiático de Arbitraje Internacional) y su Reglamento de Arbitraje. ASA (Asociación Suiza de Arbitraje) y su Reglamento de Arbitraje. BAC (Comisión de Arbitraje de Pekín) y su Reglamento de Arbitraje. BCDR-AAA (Cámara de Resolución de Disputas de Bahrein) y su Reg…