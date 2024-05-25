Regulación Ambiental

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Teorías

Los académicos han desarrollado perspectivas teóricas sobre cómo mejorar la regulación ambiental, como se resume más abajo. Por ejemplo, Smart Regulation destaca la importancia de combinar múltiples instrumentos reguladores (por ejemplo, regulación de comando y control, incentivos económicos, certificaciones) y múltiples "reguladores" (por ejemplo, terceros, autorregulación) con la intervención del gobierno. Es poco probable que las intervenciones individuales tengan éxito, ya que cada tipo de polít…