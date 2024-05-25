Regulación de Residuos
Regulación de Residuos
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Regulación de Residuos en el Reino Unido
En el Reino Unido debe tenerse en cuenta el Scrap Metal Dealers Act 2013, las diferencias entre la ley en Inglaterra y Gales en comparación con Escocia en esta materia y el impacto de la Water Act 2014 en la ley de regulación de residuos y su aplicación. El contenido incluye lo siguiente:
Definición de residuos
Residuos controlados
Deber de cuidado
Envíos transfronterizos de residuos
Permisos ambientales y licencias de gestión de residuos
Exclusiones y exenciones de la concesión de licencias de residuos
Residuos especiales
Residuos peligrosos
Distribuidores de chatarra de metal
Poderes de las agencias o departamento competentes
Registros públicos en algunos países, como el Reino Unido