Regulación de Residuos

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Regulación de Residuos en el Reino Unido

En el Reino Unido debe tenerse en cuenta el Scrap Metal Dealers Act 2013, las diferencias entre la ley en Inglaterra y Gales en comparación con Escocia en esta materia y el impacto de la Water Act 2014 en la ley de regulación de residuos y su aplicación. El contenido incluye lo siguiente: